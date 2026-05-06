Blitz all' Onpi | teste di cuoio irrompono nella notte arrestato latitante pluriomicida

Nella notte, i carabinieri dei comandi di Potenza e Foggia, supportati dal Gruppo Intervento Speciale, hanno effettuato un blitz in un alloggio di edilizia popolare nel palazzone dell'Onpi a Foggia. Durante l'operazione, è stato arrestato un uomo di 64 anni, ricercato per precedenti penali, tra cui omicidi plurimi. L'intervento ha portato al fermo del soggetto, che si trovava in un alloggio del complesso residenziale.

Blitz nel palazzone dell'Onpi, a Foggia: nel corso della notte, i carabinieri dei comandi provinciali di Potenza e Foggia, con il supporto del gruppo Gis - Gruppo Intervento Speciale hanno fatto irruzione in un alloggio di edilizia popolare arrestando il latitante 64enne Carmine Marolda.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Blitz nella notte, trovato con 60 grammi di cocaina: arrestato Blitz dei carabinieri nella notte: arrestato 48enne per drogaNotte di controlli e un arresto a Santa Maria Capua Vetere, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno fermato un...