Un uomo considerato figura di rilievo del clan Belforte è stato catturato a Fiumicino dopo otto anni di latitanza. La sua fuga si è conclusa con un'operazione condotta dall’FBI e culminata con il suo arresto, avvenuto poco dopo l’espulsione dagli Stati Uniti. La notizia riguarda direttamente le forze dell’ordine italiane e americane impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata.

Si è conclusa con un arresto a Fiumicino la lunga latitanza di Carlo Petrillo, 43 anni, figura di rilievo del clan camorristico Belforte di Caserta. L’uomo, ricercato dal 2017 per associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina, è stato espulso dagli Stati Uniti e consegnato alle autorità italiane. L’operazione, coordinata dalla Procura di Napoli, è stata resa possibile grazie alla collaborazione internazionale tra le forze dell’ordine italiane e l’FBI. L’arresto a Fiumicino dopo anni di fuga Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la cattura di Petrillo rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità organizzata internazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato il latitante camorrista Carlo Petrillo in fuga da 8 anni, la cattura negli Usa e il ruolo dell'FBI

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