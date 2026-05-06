La Cassazione deciderà a giugno su Alessia Pifferi

A giugno, la Corte di Cassazione si pronuncerà sulla vicenda di Alessia Pifferi, condannata in secondo grado a Milano a 24 anni di carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo nel luglio del 2022. L’udienza è fissata per il 25 giugno e riguarda il ricorso presentato dalla donna contro la condanna. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali.

Il 25 giugno, alla Corte di Cassazione, si terrà l'udienza sul caso di Alessia Pifferi, la donna di 40 anni condannata in appello a Milano a 24 anni di reclusione per avere fatto morire di stenti la figlia Diana, di un anno e mezzo, nel mese di luglio del 2022, abbandonandola per sei giorni.🔗 Leggi su Milanotoday.it Il legale: Alessia Pifferi sta male, ha bisogno di aiuto - Vita in diretta 07/11/2025 Notizie correlate Alessia Pifferi, l’ergastolo annullato e il ricorso della Procura: il caso in Cassazione a giugno. “Nessuna attenuante per quell’orrore”Milano, 6 maggio 2026 – È stata fissata per il 25 giugno l'udienza in Cassazione sul caso di Alessia Pifferi, la quarantenne condannata in appello a... Leggi anche: Niente ergastolo per Alessia Pifferi, la procura ricorre in Cassazione Contenuti utili per approfondire Alessia Pifferi, l’ergastolo annullato e il ricorso della Procura: il caso in Cassazione a giugno. Nessuna attenuante per quell’orroreFissata l’udienza in cui la Suprema corte dovrà confermare la condanna a 24 anni o, come auspica la Procura Generale, rinviare il processo in Appello affinché le venga di nuovo inflitto il carcere a v ... ilgiorno.it Alessia Pifferi, il caso arriva in Cassazione dopo l’ergastolo per la morte della figlia annullatoIl 25 giugno la procura generale porta davanti ai supremi giudici il ricorso contro la sentenza di secondo grado che ha ridotto la pena a 24 anni ... milano.repubblica.it