Il processo relativo ad Alessia Pifferi, condannata a 24 anni di carcere per l'omicidio della figlia avvenuto nel luglio 2022, è stato programmato per il 25 giugno in Cassazione. La decisione segue la revoca dell’ergastolo che le era stato inflitto in primo grado e il ricorso presentato dalla Procura. La Corte suprema si occuperà di valutare nuovamente il caso e le eventuali attenuanti.

Milano, 6 maggio 2026 – È stata fissata per il 25 giugno l'udienza in Cassazione sul caso di Alessia Pifferi, la quarantenne condannata in appello a Milano a 24 anni di reclusione per l'omicidio volontario della figlia Diana del luglio 2022. Piccola di meno di un anno e mezzo che fu abbandonata sola in casa per quasi sei giorni e morì di stenti. L'avvocato generale Lucilla Tontodonati della Procura generale di Milano, diretta da Francesca Nanni, ha fatto ricorso alla Suprema Corte chiedendo di annullare, con rinvio per un nuovo processo di secondo grado, la sentenza dell'Assise d'appello che ha cancellato l'ergastolo per la donna, deciso in primo grado.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessia Pifferi, l’ergastolo annullato e il ricorso della Procura: il caso in Cassazione a giugno. “Nessuna attenuante per quell’orrore”

Alessia Pifferi, niente ergastolo: pena ridotta a 24 anni - Ore 14 Sera 06/11/2025

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