Niente ergastolo per Alessia Pifferi la procura ricorre in Cassazione

La procura generale di Milano ha annunciato il ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha ridotto la condanna di Alessia Pifferi da ergastolo a 24 anni di reclusione per l’omicidio della figlia Diana. La Corte d'Appello, il 5 novembre 2025, ha deciso di alleggerire la pena di quasi un anno e mezzo, suscitando la reazione della procura.

Sotto accusa la concessione delle attenuanti generiche. Ricorrono anche la madre e la sorella della donna che fece di morire di stenti sua figlia Diana Secondo la procura, Pifferi “ha abbandonato da sola in casa, prigioniera di un lettino da cui non poteva uscire per quasi sei giorni l'essere umano più fragile e totalmente dipendente da lei”, e in seguito avrebbe proseguito con le bugie. Contestate anche alcune affermazioni con cui la Corte d'Appello aveva concesso le attenuanti generiche, quelle relative alla “asfissiante morbosità mediatica”, che per la procura sono “fenomeni inerenti alla contemporaneità” e riguardano il processo, non l'omicidio precedente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

