Nella giornata del 6 maggio 2026, le forze dell’ordine hanno sequestrato 18mila euro in contanti, trovati all’interno di un’abitazione. L’importo, suddiviso tra diverse banconote di vari tagli, è stato ricavato da un’attività illegale collegata a un servizio di distribuzione di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, è stato scoperto anche un sistema di nascondiglio costituito da cassonetti delle tapparelle usati per celare la merce.

Busto Arsizio, 6 maggio 2026 – In casa custodivano 18mila euro cash, in banconote di vari tagli. Cartina al tornasole di un’attività fiorente quanto illecita. Gli agenti del commissariato di Busto Arsizio hanno arrestato due stranieri, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'operazione è scattata contestualmente a un controllo del territorio organizzato nelle prime ore del mattino. Si era da poco levato il sole, quando gli operatori di una volante hanno bloccato un veicolo con a bordo un soggetto già noto alle forze dell’ordine. L'uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha cercato di nascondere un mazzo di chiavi all'interno dell'abitacolo, fornendo al contempo false indicazioni sul suo domicilio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La cassa dei pusher nascosta nei cassonetti delle tapparelle: sequestrati 18mila euro cash

Notizie correlate

Tapparelle sigillate col silicone e droga nel controsoffitto: la polizia stana il nascondiglio dei pusher con droga e 18mila euroLa droga nascosta nel controsoffitto e nei cassonetti delle tapparelle, sigillati con silicone.

1° Maggio, sospesa la raccolta dei rifiuti: "Per un giorno evitate di conferirli nei cassonetti"Per il 1° maggio, Festa del Lavoro, saranno sospesi quasi tutti i servizi di raccolta dei rifiuti a Firenze e provincia, salvo attività essenziali e...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Sgominata banda di pusher legata al clan Di Lauro, 14 arresti dei carabinieri; L’ingegnere disoccupato diventa pusher; Clan Russo, 23 arresti nel Nolano: la rete di droga tra Nola, Lombardia e Spagna.

La cassa dei pusher nascosta nei cassonetti delle tapparelle: sequestrati 18mila euro cashBusto Arsizio, arrestati due stranieri dalla polizia: uno di loro ha cercato di impedire con la violenza l’accesso all’abitazione, l’altro è stato sorpreso mentre cercava di gettare la droga nel wc ... ilgiorno.it

A Prunaro sta per vedere la luce una nuova cassa di accumulo. Oggi a Minerbio il convegno sulla prevenzione dei disastri. - facebook.com facebook

La Repubblica - L' #Inter fa cassa per Nico Paz: la strategia dei nerazzurri x.com