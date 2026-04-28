1° Maggio sospesa la raccolta dei rifiuti | Per un giorno evitate di conferirli nei cassonetti

Per il primo maggio, Festa del Lavoro, a Firenze e nella provincia sono stati sospesi quasi tutti i servizi di raccolta dei rifiuti. La decisione riguarda tutte le attività non essenziali e straordinarie, con le operazioni di conferimento che saranno posticipate ai giorni successivi. L’ordinanza specifica di evitare di conferire i rifiuti nei cassonetti durante questa giornata. Solo i servizi considerati essenziali continueranno regolarmente.

Per il 1° maggio, Festa del Lavoro, saranno sospesi quasi tutti i servizi di raccolta dei rifiuti a Firenze e provincia, salvo attività essenziali e straordinarie, con le varie raccolte che sanno posticipate ai giorni successivi.A comunicarlo è la stessa Plures Alia, l'azienda che si occupa del.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Raccolta dei rifiuti, in arrivo i nuovi cassonettiDa lunedì scorso, Hera ha iniziato progressivamente un intervento di miglioramento sui 104 contenitori dedicati alla raccolta dell’organico presenti... Rifiuti: a Marina arrivano altri cassonetti intelligenti per la raccolta differenziataSi amplia la rete cittadina servita dal sistema di raccolta con cassonetti stradali informatizzati, estendendosi anche alla zona di via da... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il 1° maggio si fermano i servizi di Plures Alia; Bus fermi a Novara per il 1° maggio: stop alle corse nel pomeriggio; Maxi ponte di primavera, 95 milioni di veicoli sulle strade: ecco gli itinerari più trafficati; L'invito di Alia: il 1 maggio conferite meno rifiuti possibile. 1° Maggio, si fermano i servizi di igiene urbana: Plures Alia invita a ridurre i rifiutiPlures Alia invita i cittadini a limitare il conferimento dei rifiuti e segnala le modifiche a raccolta, ecocentri e sportelli ... gonews.it L'invito di Alia: il 1 maggio conferite meno rifiuti possibileFirenze, 27.4.2026 - In occasione della Festa dei Lavoratori, venerdì 1° maggio, Plures Aliainforma che, trattandosi di giornata festiva, la gran parte dei servizi di igiene urbana sarà sospesa, ad ec ... nove.firenze.it In arrivo il decreto lavoro, in vista del primo maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri. La bozza vede tra le novità gli incentivi all'occupazione solo a chi applica "il salario giusto" e, tra gli interventi, la proroga fino a fine anno dei bonus per le assunzioni dei g x.com Domenica 3 maggio a Ostuni c'è Una Città che Corre. In scena la terza tappa “ ” e quinta tappa del circuito Corripuglia. La manifestazione, alla sua decima edizione, è organizzata da Ostuni Runners, si sviluppa su un percorso di 10 facebook