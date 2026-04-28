1° Maggio sospesa la raccolta dei rifiuti | Per un giorno evitate di conferirli nei cassonetti

Da firenzetoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il primo maggio, Festa del Lavoro, a Firenze e nella provincia sono stati sospesi quasi tutti i servizi di raccolta dei rifiuti. La decisione riguarda tutte le attività non essenziali e straordinarie, con le operazioni di conferimento che saranno posticipate ai giorni successivi. L’ordinanza specifica di evitare di conferire i rifiuti nei cassonetti durante questa giornata. Solo i servizi considerati essenziali continueranno regolarmente.

Per il 1° maggio, Festa del Lavoro, saranno sospesi quasi tutti i servizi di raccolta dei rifiuti a Firenze e provincia, salvo attività essenziali e straordinarie, con le varie raccolte che sanno posticipate ai giorni successivi.A comunicarlo è la stessa Plures Alia, l'azienda che si occupa del.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notizie correlate

Raccolta dei rifiuti, in arrivo i nuovi cassonettiDa lunedì scorso, Hera ha iniziato progressivamente un intervento di miglioramento sui 104 contenitori dedicati alla raccolta dell’organico presenti...

Rifiuti: a Marina arrivano altri cassonetti intelligenti per la raccolta differenziataSi amplia la rete cittadina servita dal sistema di raccolta con cassonetti stradali informatizzati, estendendosi anche alla zona di via da...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il 1° maggio si fermano i servizi di Plures Alia; Bus fermi a Novara per il 1° maggio: stop alle corse nel pomeriggio; Maxi ponte di primavera, 95 milioni di veicoli sulle strade: ecco gli itinerari più trafficati; L'invito di Alia: il 1 maggio conferite meno rifiuti possibile.

1 maggio sospesa la1° Maggio, si fermano i servizi di igiene urbana: Plures Alia invita a ridurre i rifiutiPlures Alia invita i cittadini a limitare il conferimento dei rifiuti e segnala le modifiche a raccolta, ecocentri e sportelli ... gonews.it

1 maggio sospesa laL'invito di Alia: il 1 maggio conferite meno rifiuti possibileFirenze, 27.4.2026 - In occasione della Festa dei Lavoratori, venerdì 1° maggio, Plures Aliainforma che, trattandosi di giornata festiva, la gran parte dei servizi di igiene urbana sarà sospesa, ad ec ... nove.firenze.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.