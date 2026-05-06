La casa | Il rogo del Male – Disponibile il trailer ufficiale

Il trailer e poster de La casa: Il rogo del Male, nuovo capitolo della celebre saga prodotto dal creatore del franchise Sam Raimi e diretto dal regista Sébastien Vani?ek ( Vermin ). Nel cast Luciane Buchanan ( The Tank ), Hunter Doohan ( Mercoledì, Daredevil – Rinascita ) Souheila Yacoub ( Dune – Parte due, Le donne al balcone – The Balconettes ). Il film è scritto da Florent Bernard, Sam Raimi e Sébastien Vanicek. La casa: Il rogo del Male sarà nelle sale italiane dall’8 luglio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Sinossi. La casa: Il rogo del Male porta sul grande schermo un nuovo capitolo di ferocia e follia demoniaca diventando l’esperienza più selvaggia e terrificante del franchise fino ad oggi.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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La Casa - Il rogo del Male: ecco il sanguinolento trailer italiano del nuovo film della sagaÈ arrivato online il primo trailer ufficiale italiano de La Casa - Il rogo del Male. Eccolo, in tutta la sua gloria e crudeltà. comingsoon.it

La casa - Il Rogo del male, il nuovo trailer italiano del film [HD]Regia di Sébastien Vanicek. Un film con Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub, Tandi Wright, Erroll Shand. Da mercoledì 8 luglio al cinema. mymovies.it

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