Se il teaser ci aveva dato un assaggio della tensione, il trailer ufficiale di La casa: Il rogo del Male (Evil Dead Burn) rilasciato poco fa da Sony Pictures conferma che Sébastien Vanicek ha ricevuto carta bianca da Sam Raimi per spingere il pedale sulla ferocia. La pellicola si presenta come l’esperienza più selvaggia e viscerale dell’intero franchise, trasformando un isolato rifugio familiare in un mattatoio demoniaco dove i “Deadites” non lasciano spazio a nessuna speranza. Il film mette in scena una “riunione di famiglia” infernale che esplora l’orrore oltre la morte, con un cast guidato da Luciane Buchanan e Hunter Doohan pronto a tutto pur di sopravvivere alla follia.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - La casa: Il rogo del Male, il trailer ufficiale promette un’esperienza brutale e senza precedenti

Evil Dead: En llamas (2026) — Teaser Oficial Español Latino | Warner Bros. #EvilDeadEnLlamas

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