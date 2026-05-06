A Appiano Gentile, un episodio insolito ha attirato l’attenzione: una capra si è aggirata tra gli spazi dello stadio, mentre un testamento scritto prima di un trasferimento ha fatto discutere. Nel frattempo, sui campi di allenamento, un gruppo di amici ha condiviso momenti di svago e successi, tra cui la conquista di uno scudetto storico. La famiglia di questa squadra si distingue per rapporti stretti e momenti di unione.

L'Inter del Becca era una bella banda di amici, una famiglia in pantaloncini corti, un gruppo di giovani uomini che visse un tempo felice e lo consumò insieme, privilegio che è dato ai pochi che sanno trovare in ogni cosa un destino comune, che tutti loro riguardava. Sono rimasti nella storia del calcio italiano perché hanno vinto, certo. Lo storico scudetto del 1979-80, l’ultimo di una squadra italiana made in Italy, prima che - con la riapertura delle frontiere e l’arrivo degli stranieri - si allargassero gli spogliatoi, che da quel momento in poi diventarono un minestrone di lingue, sentimenti, ambizioni. E sono rimasti uniti, quei...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La capra ad Appiano Gentile, il testamento prima di volare... Che bella famiglia l'Inter del "Becca"

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