Legati e sequestrati da tre uomini armati | l’incubo di una famiglia ad Appiano Gentile

Tre uomini armati sono entrati in una casa ad Appiano Gentile alle 7.30 di ieri mattina, legando e sequestrando una famiglia presente nell’abitazione. Durante l’irruzione, hanno cercato di aprire la cassaforte e sono fuggiti con alcuni oggetti di valore. La polizia è intervenuta subito dopo aver ricevuto la segnalazione e sta indagando sull’accaduto.

Appiano Gentile (Como) – Sono piombati in casa in tre, ieri mattina alle 7.30, per rapinare la cassaforte. La rapina, il cui bottino è ancora da quantificare, è stata commessa ieri mattina in una abitazione singola di Appiano Gentile, in via Graffignana 1, in cui vive una famiglia. Dopo aver atteso l'uscita di casa in auto della moglie, un gruppo di tre uomini, con il volto coperto da passamontagna e tutti con i guanti indossati, ha fatto irruzione, passando da una porta finestra che probabilmente era stata da poco aperta, affacciata sul giardino nel retro dell'abitazione. All'interno hanno trovato il proprietario di casa, 64 anni, il figlio di 25 e una donna di 87 anni.