Terrore all’alba ad Appiano Gentile | famiglia sequestrata in casa rapinatori fuggono con la cassaforte

All’alba di martedì 3 marzo, una famiglia di Appiano Gentile è stata presa in ostaggio all’interno della propria abitazione durante un furto. I rapinatori sono entrati in casa, hanno sequestrato i presenti e si sono poi dati alla fuga portando con sé la cassaforte. La scena si è svolta in modo rapido e senza preavviso, lasciando testimoni sconvolti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Sono stati momenti lunghi e drammatici quelli vissuti da una famiglia di Appiano Gentile all'alba di martedì 3 marzo ad Appiano Gentil. Come raccontato dal quotidiano online Prima Como, tre malviventi hanno fatto irruzione in una villetta di via Graffignana poco prima delle 7 del mattino, minacciando con armi improvvisate un uomo di 65 anni, il figlio di 25 e la suocera di 88 anni. Secondo quanto ricostruito, i rapinatori avrebbero atteso che la moglie del proprietario uscisse di casa per entrare probabilmente da una portafinestra sul retro. Una volta dentro, hanno affrontato l'uomo e il figlio minacciandoli con un coltello e un cacciavite. Come le vittime hanno spiegato a Prima Como, i tre sarebbero stati portati in bagno, legati e costretti a rimanere lì mentre i banditi rovistavano nell'abitazione.