La Capitanata si apre al mercato tedesco | al via l’incoming di buyer per promuovere le eccellenze tra gusto e territorio

La regione della Capitanata ha avviato un'iniziativa per promuovere le sue eccellenze tra gusto e territorio attraverso un incoming di buyer provenienti dalla Germania. L'evento coinvolge rappresentanti di aziende e operatori del settore agroalimentare, con l'obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali e aumentare la presenza sul mercato tedesco. La presenza di buyer stranieri si inserisce nella strategia di valorizzazione delle produzioni locali e di internazionalizzazione delle imprese.

. Nell’ambito della strategia di internazionalizzazione promossa dalla Camera di Commercio di Foggia, prende il via l’iniziativa di incoming che, dal 3 al 6 maggio 2026, accoglierà in provincia una delegazione selezionata di buyer e operatori professionali provenienti dalla Germania. Conclusa la fase di selezione delle imprese locali, il progetto entra nel suo momento clou, segnando un passo decisivo nel rafforzamento del legame commerciale e culturale tra la Capitanata e il mercato tedesco. Questa iniziativa rappresenta un’azione mirata dell’Ente camerale volta a consolidare i rapporti avviati lo scorso anno con l'evento "Apulian Stupor Mundi" a Monaco di Baviera.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Capitanata si apre al mercato tedesco: al via l’incoming di buyer per promuovere le eccellenze tra gusto e territorio Notizie correlate Dal centro di Firenze al Mugello, tra storia, moda e motori: torna la Coppa Toscana con un percorso tra le eccellenze del territorioDal 16 al 19 aprile 2026 torna la XXIX edizione della Coppa Toscana, una delle manifestazioni di auto storiche più affascinanti e riconosciute a... Una platea per le associazioni. L’Omni adesso si apre al territorioFine della sperimentazione, l’auditorium del Centro scolastico Omnicomprensivo di Vimercate apre alle associazioni. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il nuovo Consiglio provinciale: chi sono gli eletti, 5 conferme e un seggio in più all'opposizione; Incoronata, la Cavalcata degli Angeli apre il Giubileo: il richiamo dell’Arcivescovo contro violenza e divisioni; Serve visione sulle opere del PNRR Confindustria Foggia apre il confronto. La Capitanata si apre al mercato tedesco: al via l’incoming di buyer per promuovere le eccellenze tra gusto e territorio.Nell’ambito della strategia di internazionalizzazione promossa dalla Camera di Commercio di Foggia, prende il via l’iniziativa di incoming che, dal 3 al 6 maggio 2026, accoglierà in provincia una ... ilsipontino.net Un momento storico per la Capitanata: al via il processo di Beatificazione di Nicola Bellantuono La nostra terra si appresta a vivere una giornata di profonda spiritualità e orgoglio. Il prossimo 22 maggio 2026, presso il Policlinico di Foggia, si terrà l'insedia - facebook.com facebook Carburanti alle stelle e mercato auto in bilico, ma in Capitanata tiene la domanda: “Vendite più lente, non in calo” #video x.com