Osimhen racconta tutta la verità sull’addio al Napoli | ecco cos’è successo davvero

Victor Osimhen, a ‘La Gazzetta dello Sport’, è tornato a parlare del passato e ha rivelato tutta la verità sul suo addio al Napoli. L’attaccante non le ha mandate a dire: di seguito tutte le sue dichiarazioni. Osimhen parla chiaro del suo addio al Napoli: ecco tutto quello che è successo. Osimhen ha raccontato, a ‘La Gazzetta dello Sport’, i retroscena e i motivi del suo addio al Napoli: “A me dispiace per i tifosi, anche perché io non ho mai parlato di quanto è accaduto. Alcuni di loro si sono presentati davanti a casa mia chiedendomi spiegazioni. Ci siamo confrontati, a loro chiedevo di mettersi nei miei panni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Victor Osimhen ha spiegato che il suo trasferimento al Galatasaray è stato causato da una serie di tentativi di Giuntoli di portarlo alla Juventus, mentre lui nutre un grande affetto per il club turco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Osimhen: La Juve mi chiamava, ma 'lui' non voleva lasciarmi. Napoli, la mia verità; La lite tra Osimhen e Lookman con la Nigeria, Victor gli ha detto dobbiamo smettere di giochicchiare davanti alla porta Il ct della Nigeria racconta al podcast After Africa l'alterco tra Osimhen e Lookman contro il Mozambico. (Rmc Sport). https://www.ilnapolista; Non solo la Juve, altri due club mi volevano. Il racconto di Osimhen; La lite tra Osimhen e Lookman con la Nigeria, Victor gli ha detto dobbiamo smettere di giochicchiare davanti alla porta Il ct della Nigeria racconta al podcast After Africa l'alterco tra Osimhen e Lookman contro il Mozambico. (Rmc Sport). https://www.ilnapolista.

Osimhen: La Juve mi voleva, ma lui non lo ha permesso. Mi trattavano come un cane, tutte bugie su di me a NapoliOggi, parlando in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, il centravanti si è sfogato parlando apertamente di ciò che è accaduto a Napoli, della rottura con la società e con il presidente e di cosa lo ha ... calciomercato.com

Osimhen: Dopo il video su TikTok qualcosa si è rotto, hanno provato a mandarmi a giocare ovunque, mi trattavano come un caneLeggi l'intervista alla Gazzetta di Victor Osimhen sul suo addio al Napoli e sui motivi che l'hanno spinto a lasciare. ilnapolista.it

#Osimhen racconta i motivi del suo addio al #napoli Leggi tutto sotto - facebook.com facebook

#Osimhen si racconta in questa intervista “Addio al Napoli Cosa è successo davvero” x.com