Osimhen racconta tutta la verità sull’addio al Napoli | ecco cos’è successo davvero
Victor Osimhen, a ‘La Gazzetta dello Sport’, è tornato a parlare del passato e ha rivelato tutta la verità sul suo addio al Napoli. L’attaccante non le ha mandate a dire: di seguito tutte le sue dichiarazioni. Osimhen parla chiaro del suo addio al Napoli: ecco tutto quello che è successo. Osimhen ha raccontato, a ‘La Gazzetta dello Sport’, i retroscena e i motivi del suo addio al Napoli: “A me dispiace per i tifosi, anche perché io non ho mai parlato di quanto è accaduto. Alcuni di loro si sono presentati davanti a casa mia chiedendomi spiegazioni. Ci siamo confrontati, a loro chiedevo di mettersi nei miei panni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Osimhen si racconta: «Giuntoli ha provato a portarmi alla Juve, Galatasaray club che amo. Addio al Napoli? Ecco cosa è successo davvero»
Victor Osimhen ha spiegato che il suo trasferimento al Galatasaray è stato causato da una serie di tentativi di Giuntoli di portarlo alla Juventus, mentre lui nutre un grande affetto per il club turco.
