La Campionaria torna in Fiera | nove giorni tra shopping motori animali spettacoli e gastronomia

Dal 9 al 17 maggio si svolge la 105esima edizione della Fiera Campionaria, una delle più longeve manifestazioni italiane, nata nel 1919. La fiera propone nove giorni ricchi di esposizioni e spettacoli, con aree dedicate a motori, animali, gastronomia e tecnologia. Durante l’evento, i visitatori potranno partecipare a varie attività e scoprire le novità del settore, approfittando di un calendario di eventi che coinvolge diverse aree di interesse.

La Fiera Campionaria torna dal 9 al 17 maggio con la sua 105esima edizione. Una delle manifestazioni fieristiche più storiche d’Italia, nata nel 1919, si prepara ad accogliere il pubblico con nove giorni di esposizioni, eventi, spettacoli, gastronomia, motori, animali, tecnologia e proposte per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Torna la Fiera di Santa Susanna: due giorni tra spettacoli, tradizione e musicaDue giorni per riscoprire tradizioni, rafforzare il senso di comunità e vivere momenti di intrattenimento per tutte le età. Fiera degli animali a Napoli: due giorni di cani, gatti, spettacoli e stand imperdibili.Fiera degli animali a Napoli: due giorni di cani, gatti, spettacoli e stand imperdibili. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La Campionaria torna in Fiera: nove giorni tra shopping, motori, animali, spettacoli e gastronomia; VIDEO | 105 edizioni di Fiera Campionaria: quest'anno si punta sul Pet Friendly; Al via il Maggio Castiglionese. Piatti tipici della tradizione e la grande fiera campionaria; Da mare a mare, ecco la Fiera di San Ciriaco: più di 400 espositori tra artigiani, street food e show musicali. Venerdì 15 Maggio - Ore 21:30 | REWIND 90 Siete pronti a fare un salto indietro nel tempo e a scatenarvi Torna a grandissima richiesta il venerdì dance della Fiera Campionaria! Preparatevi a cantare e ballare fino a perdere la voce con i più grandi su - facebook.com facebook