Fiera degli animali a Napoli | due giorni di cani gatti spettacoli e stand imperdibili

A Napoli si svolge una fiera dedicata agli animali domestici che dura due giorni, con esposizioni di cani e gatti, spettacoli e stand di vario genere. L’evento si tiene in una sede dedicata e prevede attività per gli appassionati di animali. Durante le giornate sono presenti espositori e organizzatori che promuovono prodotti e servizi legati al mondo degli animali domestici. La manifestazione si rivolge a tutti coloro che amano gli animali e vogliono trascorrere del tempo in loro compagnia.

"> Quattro Zampe in Fiera: il Grande Evento Pet-Friendly a Napoli. Sabato 11 e domenica 12 aprile, la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà nuovamente “Quattro Zampe in Fiera”, l’evento dedicato ai migliori amici dell’uomo e ai loro padroni. Questo appuntamento annuale, che ha fatto la storia nel panorama pet-friendly italiano, riunisce appassionati di cani e gatti per una due giorni ricca di attività, novità e intrattenimento. Attività e Iniziative per Tutti. I padiglioni 5 e 6 della fiera si trasformeranno in un vivace centro di incontri e attività. Il programma è fitto di iniziative progettate per coinvolgere non solo gli animali domestici, ma anche tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fiera degli animali a Napoli: due giorni di cani, gatti, spettacoli e stand imperdibili. Quattrozampeinfiera, ad aprile alla Mostra d’Oltremare due giorni dedicati a cani e gattiCani, gatti e proprietari pronti a invadere la Mostra d’Oltremare per un fine settimana interamente dedicato al mondo animale. Leggi anche: Bonus Animali 2026: a Pisa contributi per cibo e cura di cani e gatti Temi più discussi: Longarone Fiere: presentata la 26. Reptiles Day; Minori alla fiera delle armi: come normalizzare la violenza imbracciando un fucile - LAV; PETA critica duramente la fiera della caccia di Neuburg; Dacia Maraini - Fiera dei Librai - eventi. Fiera degli animali a Napoli: due giorni di cani, gatti, spettacoli e stand imperdibili.Sabato 11 e domenica 12 aprile, la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà nuovamente Quattro Zampe in Fiera, l’evento dedicato ai migliori amici dell’uomo e ai loro padroni. Questo appuntamento annua ... napolipiu.com Quattro Zampe in Fiera Napoli 2026. Date, orari e bigliettiA Napoli torna uno degli appuntamenti più riconoscibili per chi vive il rapporto con gli animali in modo attivo e consapevole, con due giornate che trasformano la Mostra d’Oltremare in uno spazio dedi ... napolike.it Stile TV. . Capaccio Paestum, Cna Turismo Salerno protagonista alla fiera dell'outdoor - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Domenica a Sestri Levante c'è la Fiera di Primavera x.com