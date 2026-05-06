Durante la partita tra Como e Napoli, le telecamere di bordo campo di DAZN hanno catturato un momento interessante: l’attaccante del Napoli si trova vicino all’allenatore in panchina, mentre un suo compagno di squadra, anche lui attaccante, assume un ruolo di supporto come vice-allenatore. L’episodio si è verificato mentre la partita era in corso e la telecamera ha ripreso le conversazioni tra i giocatori e lo staff tecnico.

La bordocam di DAZN di Como-Napoli racconta più di quanto possa fare qualsiasi analisi tattica. Perché il calcio di Conte non si vede solo nei movimenti collettivi o nei risultati: si vede nei dettagli, nei momenti rubati a bordo campo, nelle parole che i microfoni catturano quando il gioco si ferma. E quello che è emerso dallo 0-0 del Sinigaglia è un pezzo di teatro tattico che vale la pena raccontare. Il timeout di Conte a Como: quando il gioco si ferma, il lavoro inizia. Siamo a metà partita. De Bruyne e Perrone si scontrano, il centrocampista del Como resta a terra con il naso sanguinante. Il gioco si ferma. In qualsiasi altra squadra, è un momento morto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La bordocam di Como-Napoli svela Politano che fa il vice-allenatore con Hojlund

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