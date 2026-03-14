Hojlund e Politano ribaltano il Lecce | Napoli che fatica! Paura per Banda ha un malore in campo
Hojlund e Politano hanno segnato nella ripresa, permettendo al Napoli di ribaltare il risultato e vincere 2-1 contro il Lecce. Durante la partita, Banda ha accusato un malore in campo, suscitando preoccupazione tra i presenti. La squadra partenopea ha faticato molto per ottenere i tre punti e consolidare il piazzamento tra le prime quattro in classifica.
Gli azzurri ribaltano il risultato nella ripresa (2-1) e conquistano una vittoria importante per piazzarsi tra le prime quattro. Paura per Banda: crolla in campo nel finale, va in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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