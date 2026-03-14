Hojlund e Politano ribaltano il Lecce | Napoli che fatica! Paura per Banda ha un malore in campo

Hojlund e Politano hanno segnato nella ripresa, permettendo al Napoli di ribaltare il risultato e vincere 2-1 contro il Lecce. Durante la partita, Banda ha accusato un malore in campo, suscitando preoccupazione tra i presenti. La squadra partenopea ha faticato molto per ottenere i tre punti e consolidare il piazzamento tra le prime quattro in classifica.