Napoli-Lecce 2-1 Hojlund e Politano firmano la rimonta azzurra che vale il tris

Nel pomeriggio di oggi, allo stadio di Napoli, si è disputata la partita tra il Napoli e il Lecce. Dopo pochi minuti dall'inizio, il Lecce ha segnato il suo primo gol, ma nel corso del secondo tempo il Napoli ha pareggiato con Hojlund e poi ha messo a segno il gol decisivo con Politano, portando a casa una vittoria per 2-1.

Napoli, 14 marzo 2026 - Il calcio e la relatività dei suoi pronostici: dopo 3' il Lecce sconfessa qualsiasi possibile timore reverenziale andando in vantaggio con Siebert dagli sviluppi di uno dei tanti corner insidiosi calciati da Gallo nel corso di un primo tempo vissuto con molto coraggioso, al quale manca solo il sigillo che possa chiudere la partita. Un peccato che diventa mortale nel secondo tempo, quando Conte lancia subito l'artiglieria pesante, i rientranti De Bruyne e McTominay, quasi una scossa psicologica alla propria squadra, che infatti risponde presente: prima Hojlund e poi Politano, addirittura al primo gol... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Lecce 2-1, Hojlund e Politano firmano la rimonta azzurra che vale il tris Articoli correlati Serie A, Hojlund e Politano firmano la rimonta contro il Lecce: Napoli vince 2-1Vittoria in rimonta più sofferta del previsto per il Napoli, 2-1 sul Lecce, nell’anticipo della 29/a giornata di Serie A. Leggi anche: Napoli in rimonta sul Lecce: Hojlund e Politano firmano il 2-1, Conte vola con De Bruyne e McTominay Approfondimenti e contenuti su Napoli Lecce 2 1 Hojlund e Politano... Temi più discussi: Pronostico Napoli-Lecce quote analisi 29 giornata Serie A; Napoli-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Diretta Napoli-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Napoli-Lecce pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto. Napoli-Lecce 2-1, Hojlund e Politano regalano i tre punti a ConteIl Napoli, nonostante gli infortuni e le tante difficoltà di organico, è rimasto in alta classifica, grazie anche al successo conquistato nell'ultimo turno contro il Torino. ilmattino.it Napoli-Lecce 2-1, le pagelle: Politano (7) e Hojlund (7) decisivi, De Bruyne (7) incanta il MaradonaSalva il risultato nel finale neutralizzando la conclusione di Stulic. Fatica solo una volta con la costruzione dal basso. ilmessaggero.it Serie A, Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Alle 20.45 Udinese-Juventus. Domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook #SerieA – Goal Alert: Napoli *2-1 Lecce *(Politano 67') #SSFootball x.com