La birra John Lemon ritirata dal mercato | ecco perché

Una birra artigianale francese, denominata “John Lemon”, è stata rimossa dalle vendite a seguito di una disputa legale. La decisione di ritirarla dal mercato è stata presa in seguito a una procedura giudiziaria che coinvolge il prodotto. Il ritiro è avvenuto senza ulteriori dettagli sulla causa specifica, e per ora la distribuzione del prodotto è sospesa.

È stata ritirata dal mercato una birra artigianale francese, la “John Lemon”, finita al centro di una disputa legale. A intervenire è stata Yoko Ono, che ha contestato l’utilizzo del nome ritenendolo una violazione del marchio registrato a tutela dell’immagine del marito, l’iconico John Lennon. La vicenda, nata in Bretagna, ha rapidamente catturato l’interesse dei media e dell’opinione pubblica, diventando un caso simbolo del delicato equilibrio tra libertà creativa e diritti legati alla proprietà intellettuale. L’idea dietro il nome. A produrre la birra è Aurélien Picard, titolare del birrificio “L’Imprimerie”, una piccola realtà con sede a Bannalec.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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#Francia Un limone con la montatura di occhiali di John Lennon. È l'etichetta di "John Lemon", birra francese che, dal 1° luglio, non sarà più commercializzata. Yoko Ono, vedova del grande artista assassinato nel 1980 è riuscita a bloccarne la commercializ x.com