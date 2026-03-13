Codogno disagi per l’assenza della biglietteria Trenord manda personale in stazione | Biglietti acquistabili a bordo

A Codogno, i pendolari stanno affrontando problemi a causa dell’assenza della biglietteria nella stazione. Trenord ha inviato personale per gestire la situazione e ha comunicato che i biglietti possono essere acquistati a bordo dei treni. La Regione ha coordinato l’intervento per cercare di migliorare le modalità di acquisto dei biglietti in questa fase.

Codogno (Lodi), 13 marzo 2026 – Disagi per i pendolari alla stazione di Codogno, ma arriva l’ intervento di Regione e Trenord per tamponare la situazione. Dopo le proteste dei viaggiatori per la chiusura della biglietteria e il guasto alla macchinetta automatica, che nei giorni scorsi avevano reso impossibile acquistare i titoli di viaggio prima della partenza, l’ assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente ha annunciato misure urgenti per garantire il servizio e limitare i disagi. “Voglio tranquillizzare i pendolari di Codogno – ha detto Lucente – che si sono lamentati per le criticità emerse con la chiusura della biglietteria e il guasto della macchinetta emettitrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Codogno, disagi per l’assenza della biglietteria. Trenord manda personale in stazione: “Biglietti acquistabili a bordo” Articoli correlati Biglietteria chiusa, primi disagi. Mattinata di passione in stazioneStazione di Codogno paralizzata ieri mattina per il blocco dell’unica emettitrice automatica di biglietti attiva. Codogno, biglietteria chiusa e macchinetta guasta: intervento urgente per i pendolariCodogno (Lodi), 12 marzo 2026 – Mattinata di disagi per i pendolari della stazione di Codogno. Altri aggiornamenti su Codogno disagi per l'assenza della... Temi più discussi: Codogno, Regione interviene per risolvere le criticità in stazione; Codogno, disagi per l’assenza della biglietteria. Trenord manda personale in stazione: Biglietti acquistabili a bordo; Codogno, biglietteria chiusa e macchinetta guasta: intervento urgente per i pendolari; Linea Bologna-Milano, stop treni per 3 giorni: come cambia la circolazione. Codogno, biglietteria chiusa e macchinetta guasta: intervento urgente per i pendolariScattano le misure straordinarie: biglietti acquistabili a bordo senza sovrapprezzo e personale in stazione ... msn.com Biglietteria chiusa, primi disagi. Mattinata di passione in stazioneCodogno, l’unica macchinetta automatica si rompe. Lunghe code, impossibile fare i biglietti ... msn.com L'Arcobaleno delle emozioni #codogno #spettacolo #emozioni #arcobalenodelleemozioni #sabrinanegri #polofieristico Spettacolo di Sabina Negri con: Giorgia Carotenuto, Benedetta Cesqui, Lorenzo Loris, Bianca Maria Negri, Giulia Alammo Musiche: Simon - facebook.com facebook