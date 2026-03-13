Codogno disagi per l’assenza della biglietteria Trenord manda personale in stazione | Biglietti acquistabili a bordo
A Codogno, i pendolari stanno affrontando problemi a causa dell’assenza della biglietteria nella stazione. Trenord ha inviato personale per gestire la situazione e ha comunicato che i biglietti possono essere acquistati a bordo dei treni. La Regione ha coordinato l’intervento per cercare di migliorare le modalità di acquisto dei biglietti in questa fase.
Codogno (Lodi), 13 marzo 2026 – Disagi per i pendolari alla stazione di Codogno, ma arriva l’ intervento di Regione e Trenord per tamponare la situazione. Dopo le proteste dei viaggiatori per la chiusura della biglietteria e il guasto alla macchinetta automatica, che nei giorni scorsi avevano reso impossibile acquistare i titoli di viaggio prima della partenza, l’ assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente ha annunciato misure urgenti per garantire il servizio e limitare i disagi. “Voglio tranquillizzare i pendolari di Codogno – ha detto Lucente – che si sono lamentati per le criticità emerse con la chiusura della biglietteria e il guasto della macchinetta emettitrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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