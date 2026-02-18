Mister Maurizi alla vigilia della finale d’andata | Gestire tre partite in una settimana non è facile I tifosi sono il nostro valore aggiunto Non dobbiamo fare la partita perfetta ma giusta Hanno cambiato molto ma pensiamo solo a noi

Agenore Maurizi, allenatore della squadra, ha dichiarato che gestire tre partite in una settimana ha creato molte difficoltà, soprattutto in vista della finale di Coppa Italia a Pistoia. Maurizi sottolinea che i tifosi rappresentano il loro punto di forza e invita a concentrarsi sulla partita giusta, non sulla perfezione. Conoscendo i cambiamenti avversari, il tecnico insiste sul fatto che il focus deve rimanere sulla propria squadra.

"Non dobbiamo fare la partita perfetta, ma quella giusta". Attacca così Agenore Maurizi la sua analisi della sfida di Pistoia, finale di andata di Coppa Italia. "Loro sono una squadra costruita per vincere. Hanno dirigenti e allenatori che hanno fatto la serie A e hanno molta conoscenza del calcio. Sarà una bella partita. Va sottolineato che a Pistoia giocheremo con molti tifosi al seguito. Ancona è un popolo che ha tra i suoi antenati dei guerrieri e noi lo dobbiamo rappresentare nel giusto modo". Dall’altra parte un’altra nobile decaduta, la Pistoiese, anche se di questa squadra Maurizi sa o fa finta di sapere poco: "Seguo solo squadre in cui ho amici all’interno, anche se a Pistoia c’è il mitico Raffaele Ferioli, il loro preparatore dei portieri, che è stato anche il mio e per il quale ho grande stima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

