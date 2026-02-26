L’amministratore delegato di Salernitana ha dichiarato che il presidente non ha intenzione di vendere la società. Ha sottolineato come il presidente abbia investito molto e continui a voler rafforzare il club, evidenziando i numeri di questa stagione come prova del suo impegno. La volontà di mantenere la proprietà attiva e concentrata sulla crescita appare chiara.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Iervolino è il presidente che ha investito di più a Salerno, i numeri di quest’anno dimostrano chiaramente la sua voglia di essere presente e di creare le condizioni per vincere”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Salernitana, Umberto Pagano, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Serse Cosmi. Il dirigente del club campano ha voluto smentire le voci di una possibile cessione della proprietà da parte dell’imprenditore. “Nulla c’è di fatto”, ha aggiunto Pagano. “Non c’è nulla di quello che leggiamo. Anche negli anni precedenti abbiamo visto che alla Salernitana si sono accostati vari acquirenti ma, come sapete, non tutti possono permettersi di gestire la Salernitana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana, l’amministratore delegato: “Iervolino non vuole vendere”

Iren, Paolo Robutti nuovo amministratore delegatoNel consiglio di amministrazione tenutosi giovedì 18 dicembre 2025 a conclusione del processo volto all'avvicendamento nel ruolo di amministratore...

Salernitana, i club granata a Iervolino: “Basta inerzia, servono uomini e programmazione”Parole chiare e nette quelle dei Salernitana Clubs, che attraverso un comunicato ufficiale affidato al presidente Riccardo Santoro e al Direttivo...

Temi più discussi: Salernitana, Raffaele verso l'esonero: le possibili soluzioni; Salernitana, notte di riflessione: Raffaele appeso ad un filo; Salernitana, Iervolino all’Arechi: summit con Faggiano, Raffaele a rischio; Raffaele, il tecnico è a un passo dall’esonero: le ultime.

AD Salernitana: Preso un tecnico del calibro di Cosmi. Sacrifici economici societariL'amministratore delegato della Salernitana, Umberto Pagano, nel corso della conferenza stampa di presentazione di mister Cosmi, si è così espresso: Anzitutto ... tuttoc.com

Salernitana, l’ad Pagano: Non ci sono trattative per la cessione della societàStampaL’amministratore unico della Salernitana Umberto Pagano ha provato a fare chiarezza, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Serse Cosmi, sull’anticipazione di l ... salernonotizie.it

Liratv. . Conferenza Stampa di presentazione del mister Serse Cosmi #Mister #Cosmi #Salernitana #DirettoreSportivo #Faggiano #AmministratoreDelegato #Pagano #ESeiProtagonsita - facebook.com facebook