La battaglia dalla piazza al Tar | No alla devastazione dell’area

Un gruppo di cittadini ha presentato ricorso al Tar contro le operazioni di bonifica nell’area interessata. Secondo le accuse, le attività di sgombero stanno causando la distruzione di alberi, la rimozione del sottobosco e la perdita di un ecosistema locale. La protesta si è spostata dalla piazza al tribunale, con l’obiettivo di bloccare i lavori di bonifica ritenuti dannosi.

"Con la scusa delle bonifiche stanno distruggendo tutto: radono al suolo, cancellano il sottobosco, eliminano un ecosistema vivo". Denuncia una "devastazione dell’intera area della Piazza d’Armi", al centro di un imponente progetto di sviluppo immobiliare che trasformerà il volto di Baggio, la rete di associazioni e comitati che domani mattina si riunirà in presidio in via delle Forze Armate 170 per "difendere il bosco dell’averla". Una protesta sul progetto promosso da Invimit Sgr, discusso ieri sera davanti alla commissione del Municipio 7 con l’audizione dell’assessora alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo, che attraverso un protocollo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La battaglia, dalla piazza al Tar: "No alla devastazione dell’area" The Maya Didn’t Abandon Their Cities! What Really Happened History For Sleep Notizie correlate Leggi anche: Nuova area commerciale di via Bertini, Scirri (AVS): "Ci si sta abituando alla devastazione" Duello sulla stazione radio base. Inwit vince la battaglia al Tar: "Serve alla copertura del 5G"Inwit si fa ragione al Tar contro Comune e Unione Valdera sulla realizzazione di una stazione radio base a Capannoli – esattamente a Santo Pietro... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La battaglia, dalla piazza al Tar: No alla devastazione dell’area; Brindisi, il locale di Piazza Mercato al figlio del consigliere comunale: il Tar annulla l’aggiudicazione; Duello sulla stazione radio base. Inwit vince la battaglia al Tar: Serve alla copertura del 5G; Capodanno 2026 coi Pinguini Tattici Nucleari, il Tar annulla la gara: Esclusione illegittima. La battaglia, dalla piazza al Tar: No alla devastazione dell’areaCon la scusa delle bonifiche stanno distruggendo tutto: radono al suolo, cancellano il sottobosco, eliminano un ecosistema vivo. Denuncia ... ilgiorno.it Caccia in Lombardia: il TAR respinge il ricorso LAC sui valichi montani, confermata la linea della Regione #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook Lautaro: "Chivu ha portato nuove energie, entusiasmo. Anche con Simone abbiamo fatto 4 anni impressionanti, quest'anno ci serviva magari un cambio d'aria perché era scritto così. Dopo quella finale è arrivato il mister e ci ha dato nuove energie, dentro al gr x.com