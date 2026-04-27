Nuova area commerciale di via Bertini Scirri AVS | Ci si sta abituando alla devastazione

A Forlì si sta sviluppando una nuova area commerciale tra via Bernale e via Bertini, con lavori che proseguono da diversi mesi. La zona si caratterizza per la presenza di numerosi capannoni e strutture in cemento, che hanno modificato il paesaggio urbano. La popolazione residente non è aumentata in modo significativo, mentre i consumi sono cambiati e l’e-commerce ha preso piede. Le trasformazioni stanno suscitando reazioni tra i cittadini e le associazioni locali.

Prende forma la nuova zona commerciale di Forlì, tra via Bernale e via Bertini. “Una devastazione senza fine, che continua a riempire la città di cemento e capannoni, spesso senza alcuna reale utilità: la popolazione non cresce, gli acquisti online aumentano, i consumi cambiano, ma intanto.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nuova area commerciale, via ai lavori: "Restituirà dignità e vita alla zona" Leggi anche: Case, maggioranza a picco. Bocciato piano residenziale. Sì a nuova area commerciale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inaugurato oggi il supermercato Eurospar nel nuovo polo commerciale di Nonantola; Novara, il 29 aprile partono i lavori di recupero dell'ex Macello: l'annuncio del sindaco; Roma Outlet Village apre a fine ottobre. Investiti 100 milioni; Parco delle imprese di Montebelluna: stop al maxi centro commerciale. Altilia, il 30 aprile apre il nuovo super centro commerciale con un concerto di AlbanoServirà tutta l’area del Savuto e sarà una vera e propria cittadella commerciale facilmente raggiungibile sia dalla strada provinciale, sia dallo svincolo autostradale Salerno - Reggio Calabria, sia d ... cosenzachannel.it Nuova area commerciale: Un semaforo pedonale per viale EuropaUn semaforo pedonale per viale Europa, a servizio del nuovo parco commerciale in espansione. È la richiesta che avanza all’amministrazione comunale Alvaro Ancisi, consigliere comunale e capogruppo di ... ilrestodelcarlino.it Una nuova area attrezzata per vivere al meglio il tempo libero - facebook.com facebook La nuova area cani al parco Belvedere delle Fornaci con vista Cupola di San Pietro ift.tt/rgiDXSH x.com