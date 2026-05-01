Duello sulla stazione radio base Inwit vince la battaglia al Tar | Serve alla copertura del 5G

Una decisione del Tar ha dato ragione a Inwit nella disputa con il Comune e l’Unione Valdera riguardo alla costruzione di una stazione radio base a Capannoli, nel quartiere di Santo Pietro Belvedere. La società aveva presentato ricorso contro il diniego dell’amministrazione comunale, sostenendo che l’opera fosse necessaria per la copertura del 5G nelle zone considerate a fallimento di mercato. La sentenza chiarisce che l’intervento è funzionale alla rete di telefonia mobile di nuova generazione.

Inwit si fa ragione al Tar contro Comune e Unione Valdera sulla realizzazione di una stazione radio base a Capannoli – esattamente a Santo Pietro Belvedere – funzionale alla copertura delle aree "a fallimento di mercato". E’ stata la società a rivolgersi alla giustziai amministrativa. Il duello – si apprende dagli atti – inizia quando l’Unione Valdera notificò – al termine di un lungo percorso di atti – a Inwit il provvedimento di rigetto dell’istanza, rappresentando "che il Comune di Capannoli aveva espresso parere negativo in ragione della non conformità del sito individuato per l’installazione dell’infrastruttura con il programma comunale degli impianti".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Duello sulla stazione radio base. Inwit vince la battaglia al Tar: "Serve alla copertura del 5G" Notizie correlate Antenna 5G, il duello. Il Tar rinvia a marzoPONTEDERA Non ha sortito gli effetti sperati dall’azienda privata di telecomunicazioni il ricorso contro l’antenna 5G che Inwit e Fastweb vogliono... Braccio di ferro sulle torri del 5G. Inwit: "Difenderemo i contratti"Dietro l’angolo si profila una guerra, anche legale, sulle torri di trasmissione per la rete 5G dei cellulari a meno che gli attori in campo –...