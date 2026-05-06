Un ex tecnico ha riferito che Khvicha Kvaratskhelia sapeva già a marzo 2022 che avrebbe firmato con il Napoli. Questa sera, l’attaccante georgiano giocherà il ritorno delle semifinali di Champions League contro il Bayern Monaco. La sua presenza in campo è molto attesa, considerando il percorso della squadra in questa competizione. La partita si svolge in un clima di grande attenzione internazionale.

Khvicha Kvaratskhelia questa sera disputerà il ritorno delle semifinali di Champions League contro il Bayern Monaco. Per l’occasione, l’ex allenatore dell’ala del Psg, Slutskyi, ha rilasciato delle dichiarazioni a L’Equipe dove ha parlato dell’evoluzione che ha avuto Kvara in questi anni. L’addio di Kvaratskhelia al Rubin Kazan. Slutskyi ha allenato il georgiano al Rubin Kazan, prima che approdasse alla Dinamo Batumi e poi al Napoli; Kvara riempiva lo stadio in Georgia, perché era ormai diventato fin da giovanissimo un idolo dei tifosi. Lasciò il Rubin nel marzo 2022 a causa del conflitto tra Russia e Ucraina: “ Quando ha lasciato il club, la situazione era particolare per il contesto politico.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Kvaratskhelia sapeva già a marzo 2022 che avrebbe firmato col Napoli”, il retroscena del suo ex tecnico Slutskyi

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