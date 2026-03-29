Milik Lazio si può fare? Cosa filtra sul futuro del centravanti polacco in uscita dalla Juve dopo le ultimissime voci

La possibilità di un trasferimento del centravanti polacco alla Lazio resta in discussione, secondo le ultime indiscrezioni. La dirigenza bianconera sta valutando la cessione estiva del giocatore, che ha affrontato un lungo stop, ma le trattative con i biancocelesti sembrano ancora poco avanzate. La situazione rimane aperta, senza conferme ufficiali sui prossimi sviluppi.

Milik Lazio, la dirigenza valuta la cessione estiva del polacco dopo il lungo stop ma la pista che lo accosta ai biancocelesti risulta molto fredda. La Juventus sta programmando attentamente le strategie per la prossima finestra estiva, concentrandosi sulle uscite nel reparto offensivo. Tra i nomi nella lista dei partenti spicca quello di Arkadiusz Milik, il cui futuro appare sempre più lontano. Dopo un lungo calvario medico e il tanto atteso ritorno in campo a oltre un anno e mezzo di distanza dall’infortunio, la dirigenza ha maturato l’intenzione di procedere con la separazione. L’attaccante ha faticato a ritrovare la condizione e per questo la società cerca acquirenti per sfoltire l’organico ed alleggerire pesantemente il monte ingaggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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