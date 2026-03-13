Tucker Film rilascia il teaser trailer italiano di Kokuho – Il maestro di kabuki, il nuovo lungometraggio di Lee Sang-il ( Hula Girls ), tratto dal monumentale romanzo omonimo di Yoshida Shuichi e candidato agli Oscar per il miglior trucco. Emotivamente infuocato e visivamente sontuoso, il film, che in patria ha rapidamente superato qualsiasi aspettativa, diventando un fenomeno di incasso senza precedenti nel cinema giapponese conte mporaneo – arriva nella sale italiane dal 30 aprile, dopo l’anteprima nazionale al Far East Film Festival 28 (Udine, 24 aprile – 2 maggio ), alla presenza del regista. La critica internazionale, che ha potuto ammirare Kokuho alla Quinzaine di Cannes, non ha lesinato sull’entusiasmo («Una vera gioia per gli occhi», «Un’opera semplicemente magnifica», «Un’epopea incredibile»). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Kokuho – Il maestro di kabuki: ecco il teaser trailer italiano del nuovo film di Lee Sang-il

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Arriva in Italia al Far East Film Festival e al cinema dal 30 aprile con Tucker Film "Kokuho - Il maestro di kabuki", diretto da Lee Sang-il e tratto dal romanzo omonimo di Yoshida Shuichi. Presentato alla Quinzaine di Cannes e candidato agli Oscar. rbcasting.co x.com