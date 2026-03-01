Kokuho – Il maestro di kabuki al Far East Film Festival 28

Emotivamente infuocato e visivamente sontuoso, tanto da essere in corsa agli Oscar per il miglior trucco, arriva in Italia il campione d’incassi assoluto del cinema giapponese: prima al Far East Film Festival 28, accompagnato dal regista, e immediatamente dopo, dal 30 aprile, nei cinema (sotto il segno della Tucker Film). Stiamo ovviamente parlando di Kokuho – Il maestro di kabuki, diretto da Lee Sang-il (Hula Girls) e tratto dal monumentale romanzo omonimo di Yoshida Shuichi. La critica internazionale, che ha potuto ammirare Kokuho alla Quinzaine di Cannes, non ha lesinato sull’entusiasmo («Una vera gioia per gli occhi», «Un’opera semplicemente magnifica», «Un’epopea incredibile»). 🔗 Leggi su Udine20.it

