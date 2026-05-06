In Romania, il governo guidato dal premier Bolojan ha perso la maggioranza parlamentare, dopo essere salito al potere grazie a una decisione che ha annullato le elezioni vinte da un candidato contrario alle direttive europee. La situazione politica si è complicata ulteriormente, evidenziando le tensioni tra le forze politiche nazionali e le pressioni provenienti dall’Unione Europea. La crisi interna rischia di influenzare la stabilità dell’esecutivo e le future decisioni politiche nel paese.

La colpa? Le politiche del governo all’insegna dell’austerità, esattamente come voleva Bruxelles. Peccato che la cura da cavallo stesse già facendo montare la protesta dei lavoratori: e così, prima di vedere la Romania paralizzata da scioperi e proteste di piazza, la democrazia parlamentare ha sfiduciato il premier e tutto il governo dopo nemmeno un anno di operatività. Decisivo è stato il Partito socialista che pure aveva già «avvisato» il premier chiedendo poco tempo fa le sue dimissioni e ritirando i propri ministri in polemica con le «riforme» economiche che stavano aggravando le condizioni del Paese. Intanto nei sondaggi avanza Alleanza per l’Unione dei rumeni (Aur) di George Simion, che spera di guidare il governo di Bucarest.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ko il governo «imposto» dalla Ue in Romania

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