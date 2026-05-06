In Romania è ancora crisi sfiduciato il governo Bolojan

In Romania si continua a vivere un momento di instabilità politica, con il governo guidato da Bolojan ormai sfiduciato. La crisi si è riaccesa nelle ultime due settimane, meno di un anno dopo la formazione dell'esecutivo insediato il 23. La situazione rimane incerta e il governo affronta crescenti difficoltà nell'affrontare le tensioni interne. La crisi politica si trascina da diverso tempo e non si vede ancora una soluzione immediata.

La Romania è di nuovo nella tempesta di una crisi politica ampiamente prevedibile e scatenatasi nelle ultime due settimane dopo nemmeno un anno di vita del governo insediatosi il 23 giugno del 2025. L’esecutivo guidato dal liberale e europeista Ilie Bolojan è caduto. Il Parlamento ha approvato la mozione di sfiducia con 281 voti favorevoli, ben oltre la soglia richiesta dei 233. Bolojan resta ora in carica per gli affari correnti, mentre il presidente Nicusor Dan avvia le consultazioni per la formazione di un nuovo governo in un quadro politico frammentato. La caduta del governo è il punto di rottura di una crisi covata per giorni ed esplosa...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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CADUTO IL GOVERNO IN ROMANIA!

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