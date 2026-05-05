Il governo in Romania è stato sfiduciato dopo una mozione presentata da partiti socialdemocratici e di destra estrema. La votazione ha portato alla caduta dell’esecutivo, ma al momento non si conoscono ancora le prossime mosse politiche o eventuali nuove alleanze. La decisione è arrivata in un momento di tensioni tra le forze politiche, senza che siano stati annunciati piani immediati per la formazione di un nuovo governo.

Oggi il parlamento rumeno ha sfiduciato il governo del primo ministro Ilie Bolojan. Hanno votato a favore della mozione di sfiducia 281 parlamentari su 464: è la mozione con il maggior numero di voti nella storia del parlamento rumeno. Ora si apre una fase di grande incertezza, un’altra, appena mesi dopo la fine di un travagliato percorso che tra il 2024 e il 2025 aveva portato all’annullamento e alla riorganizzazione delle elezioni presidenziali e alla formazione di due governi, incluso quello caduto oggi. La mozione era stata presentata dai Socialdemocratici e dal partito di estrema destra Alleanza per l’unità dei romeni (AUR), entrambi all’opposizione (i Socialdemocratici lo sono da aprile, quando si erano sfilati dalla coalizione di governo dopo circa un anno dall’accordo che aveva portato alla sua formazione).🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È caduto il governo in Romania

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