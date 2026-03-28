Kings League i Caesar vincono ancora | ko i BigBro

Il 29 marzo 2026 si è disputata una partita della Kings League in cui i Caesar hanno ottenuto una vittoria contro i BigBro, formazione composta da Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli. I Caesar hanno concluso l'incontro con una prestazione convincente, confermando il loro successo precedente. La partita ha visto entrambe le squadre affrontarsi con intensità e determinazione lungo tutto il match.

29 marzo 2026 – I Caesar vincono e convincono contro i BigBro di Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli. La squadra di Er Faina conquista il terzo successo consecutivo e si avvicina ai vertici della classifica superando proprio i BigBro. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Dopo 27'' di gioco, Merlonghi porta in vantaggio i BigBro. Dopo 2', il numero 16 raddoppia con una conclusione dalla distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, i Caesar vincono ancora: ko i BigBro Articoli correlati Kings League, Caesar ancora ko. Prima vittoria per gli AlpakMilano, 14 prile 2026 – I Caesar cadono anche contro gli Alpak nella seconda giornata del secondo Split di Kings League. Kings League, i Bigbro di Florenzi ko: vittoria TrmMilano, 18 marzo 2026 – I Bigbro di Alessandro Florenzi cadono in una sfida spettacolare contro i TRM di TheRealMarzaa per 4-5. Florenzi sbaglia I Caesar vincono agli shootout #KingsCup Una raccolta di contenuti su Kings League Temi più discussi: Giornata 5 dello Split 2 di Kings League Lottomatica.sport Italy; Lo scontro tra Kings League e calcio italiano: perché i club ora vietano ai propri tesserati di partecipare allo show; Boomers - FC Caesar | Highlights | Round 4 Streaming | DAZN IT; Kings League, ricorso dei Caesar: richiesta la ripetizione della gara contro Alpak FC. Kings League, Caicedo ai Caesar: l'affare è saltato? Er Faina fa chiarezzaIl mercato della Kings League Island si accende con un nome che non ha bisogno di presentazioni: Felipe Caicedo. L’attaccante ex Lazio è finito nel mirino dei Caesar, che sognano di portare il suo car ... laziopress.it Kings League, Caicedo ai Caesar: l'affare è saltato? Er Faina fa chiarezza | OneFootballIl mercato della Kings League Island si accende con un nome che non ha bisogno di presentazioni: Felipe Caicedo. L’attaccante ex Lazio è finito nel mirino dei Caesar, che sognano di portare il suo car ... onefootball.com SportAbruzzo. . Alessandro Gelsi, calciatore della Kings League Lottomatica Sport ed ex del calcio abruzzese: "Non mi manca il calcio a undici: ci sono troppe cose che non vanno. Pescara Calcio Spero si possa salvare" - facebook.com facebook Abbiamo aumentato i premi del Kings League Fantasy Da oggi ci sono in palio repliche dell’iconico trofeo della Kings e migliaia di carte rare, che si potranno vincere sia settimanalmente che mensilmente. Scarica l’app e partecipa subito! x.com