La Juventus si prepara a un match importante contro l’Hellas, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e allungare sul Como. L’allenatore ha espresso fiducia e ha detto che bisogna puntare in alto, senza limitarsi a difendersi. Nel frattempo, nel mondo dello sport, si ricorda anche l’ex pilota Zanardi, definito da molti un uomo unico per i suoi valori e la sua vita.

Un momento per ricordare Zanardi ("un uomo unico, per valori e nella vita, ho avuto la fortuna di conoscerlo. Quando ho saputo, il minuto di silenzio l’ho fatto da solo"), e poi la testa di Luciano Spalletti è obbligata a tornare a concentrarsi sull’obiettivo grosso di una stagione che nel finale sta trovando un senso, per la Juventus. A maggior ragione con la grande occasione di oggi, visto che il calendario propone il Verona allo Stadium, ma i veneti adesso sanno che sono già in serie B. Il risultato di Como-Napoli è per certi versi quello ideale, a patto di saper sfruttare l’occasione di staccare i lariani da una parte, di avvicinare la truppa di Conte dall’altra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Contro l’Hellas retrocesso i bianconeri possono allungare sul Como, Spalletti ci crede. Juventus, un’occasione da non sprecare: "Dobbiamo puntare in alto, non difenderci»

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