A Caserta, l’ultima giornata per visitare la mostra dedicata alla Dama Bianca borbonica, che si svolge all’Archivio di Stato. La rassegna, dedicata alla storia della mozzarella di bufala campana, è stata prorogata fino al 28 febbraio. L’esposizione presenta documenti provenienti dagli archivi reali che raccontano le origini della produzione casearia nella regione.

Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle domande Torre Annunziata, approvato l’accordo con la Regione. Darsena e ex Damiano passano al Comune Montecalvario: sorpreso con armi e munizioni. La Polizia di Stato arresta un 25enne Manovra 2026, Fiola: “Stop a scarichi di responsabilità sui Comuni. Subito confronto con Fico e Morniroli” UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Caserta, ultimo giorno per vedere la Dama Bianca borbonica: la mozzarella campana in mostra all’Archivio di Stato

Campionati del Patrimonio 2026, sarà l’Archivio di Stato di Caserta ad ospitare la selezione campanaTempo di lettura: 4 minutiL’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte (Anisa aps) promuove e organizza la XX edizione dei Campionati (ex...

Il convegno "Prevenzione e assicurazione, due facce della stessa protezione" all’Archivio di Stato di CasertaPrevenzione e assicurazione come strumenti complementari per tutelare la salute delle persone e la sostenibilità del sistema sanitario.

Contenuti utili per approfondire Dama Bianca.

Discussioni sull' argomento Niccolò Fabi sceglie Caserta per il suo unico concerto in Campania: il 13 giugno al Belvedere di San Leucio; Bancomat assaltati e comuni senza sportelli, stufi i 29 sindaci dei Monti Dauni: Si agisca subito - FoggiaToday; Uno dei pizzaioli star di Caserta arriva a Milano. Come si mangia da Sasà Martucci; Mercato dei finanziamenti, Caserta conquista il podio per le cessioni del quinto più alte.

Caserta, città delle donne: un festival lungo tre giorni| Segui la conferenza in diretta streamingSe non vedi la diretta video, clicca qui Caserta la città delle donne. È il titolo del festival, ... msn.com

Ultimo saluto alla dama bianca in diretta dal Fumaiolo ... - facebook.com facebook