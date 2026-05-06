Khinkali o jiaozi? Perché la competizione tra potenze passa dal Caucaso

Il Caucaso sta attirando nuovamente l’attenzione internazionale, ma non per motivi geografici. Recenti incontri tra le potenze mondiali hanno evidenziato un crescente interesse per questa regione, spesso considerata una zona di passaggio strategico. La competizione tra i paesi si manifesta anche attraverso scambi culturali e gastronomici, come dimostra il confronto tra due piatti tradizionali: i khinkali e i jiaozi. La regione continua così a rappresentare un punto di interesse geopolitico e culturale.

Il Caucaso sta tornando al centro della mappa—non per geografia, ma per funzione. Il vertice della Comunità Politica Europea (CPE) del 4 maggio a Yerevan lo ha reso evidente: 48 paesi riuniti in Armenia, nel più grande evento internazionale mai ospitato dal paese, per discutere sicurezza, energia e connettività. Ma il dato più interessante è politico. L’Europa ha scelto di esserci, visibilmente, in una regione che per anni è rimasta ai margini della sua proiezione strategica. E lo ha fatto affiancando alla CPE anche il primo vertice bilaterale UE–Armenia, segnalando un salto di qualità nel rapporto. Il problema—o meglio, la realtà—è che questo ingresso avviene in uno spazio già affollato.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Khinkali o jiaozi? Perché la competizione tra potenze passa dal Caucaso Notizie correlate Cuba al centro della competizione tra grandi potenze: così restano sullo sfondo le sofferenze della popolazionedi Sara Romanò Cuba ha negato all’ambasciata Usa di importare petrolio per il proprio personale, definendo la richiesta “sfacciata”. Yoga all’alba con Lilt Palermo, perché la prevenzione passa anche dal benessere spiritualeIl mese di marzo vede Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, doppiamente impegnata per la diffusione dei corretti stili di vita alleati...