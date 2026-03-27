Cuba ha rifiutato all’ambasciata degli Stati Uniti di importare petrolio per il proprio personale, definendo la richiesta “sfacciata”. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni tra le due nazioni, mentre sul fronte internazionale il paese è al centro di una competizione tra grandi potenze. Le difficoltà della popolazione locale non vengono menzionate in questa vicenda.

di Sara Romanò Cuba ha negato all’ambasciata Usa di importare petrolio per il proprio personale, definendo la richiesta “ sfacciata ”. D’altronde, a causa del blocco statunitense unilaterale ed extraterritoriale, da tre mesi l’isola non riesce a importare petrolio, limitando non solo la sovranità di Cuba ma anche quella di altri paesi. Da mesi i cubani vivono prolungati blackout che limitano l’accesso all’acqua, alla possibilità di conservare e preparare cibi, di spostarsi, di riposare nonostante la calura delle notti equatoriali grazie al sollievo di un ventilatore. In un simile contesto, rifornire di petrolio chi lo sta negando a tutta l’isola, inclusi bambini, anziani e malati, apparirebbe beffardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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