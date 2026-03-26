Yoga all’alba con Lilt Palermo perché la prevenzione passa anche dal benessere spirituale

A Palermo, durante il mese di marzo, si svolge un’attività di yoga all’alba organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. L’iniziativa mira a promuovere stili di vita sani e a sensibilizzare sulla prevenzione, coinvolgendo la comunità in sessioni di benessere spirituale e fisico. La manifestazione si inserisce nelle iniziative di diffusione di messaggi di corretta alimentazione e attività fisica.

Il mese di marzo vede Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, doppiamente impegnata per la diffusione dei corretti stili di vita alleati contro il cancro. Nel weekend, a conclusione di una serie di iniziative dedicate per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO) e per il Festival della Prevenzione, Lilt Palermo organizza oltre alle visite gratuite anche iniziative rivolte al benessere spirituale della persona. itto il calendario di eventi gratuiti e prenotabili all’indirizzo [email protected] o presso la sede di Lilt Palermo, presieduta da Letizia Davì, di via Ammiraglio Thaon di Revel, 10. Il weekend, venerdì... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Yoga all’alba con Lilt Palermo, perché la prevenzione passa anche dal benessere spirituale Articoli correlati Prevenzione e cultura con la LiltBraccagni dedica una giornata alla prevenzione oncologica e alla cultura, grazie alla collaborazione tra Lilt Grosseto e il Centro di promozione... Yoga Nilaya porta lo yoga nelle scuole di Lecco: un progetto educativo per il benessere emotivo degli studentiIl progetto nasce da un ascolto attento del territorio e dei bisogni emergenti nel mondo scolastico, come spiega la stessa Valentina: "Sono sempre... Altri aggiornamenti su Lilt Palermo Discussioni sull' argomento Al via la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2026 di Lilt; Prevenzione oncologica, al via la Settimana nazionale Lilt e il Festival della prevenzione a Palermo. Yoga all’alba con Lilt Palermo: la prevenzione passa anche dal benessere spiritualeInfine, domenica 29 marzo, dalle ore 7,00 Yoga City all’alba con Desireè Burgio, insegnante di yoga, discipline bio naturali e movimento consapevole. Sul pratone del Foro Italico, sotto il grande ... insanitas.it Yoga all’alba con Lilt Palermo. Perché la prevenzione passa anche dal benessere spiritualeAnche la prova del Dragon Boat tra gli appuntamenti gratuiti del weekend della Settimana Nazionale per la prevenzione oncologica e del Festival della Prevenzione Il mese di marzo vede Lilt, […] ... blogsicilia.it Al via la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2026 di Lilt. A Palermo, visite gratuite, camper e lotta al fumo Dalle degustazioni di odio d’oliva allo yoga all’alba per il Festival della Prevenzione. Il video dei Badaboom, star dei social, per Lilt Il me - facebook.com facebook