Katie Holmes lussuosa in total black con frange asimmetriche

L'attrice è stata vista in un abito total black con dettagli di frange asimmetriche, sfoggiato in un’occasione pubblica recente. Nonostante abbia perso l’opportunità di partecipare al Met Gala 2026, ha comunque scelto di apparire con un look curato e distintivo. La presenza in pubblico si è concentrata su un outfit elegante e sofisticato, che ha attirato l’attenzione degli appassionati di moda e dei fotografi presenti.

Katie Holmes avrà anche saltato il Met Gala 2026, ma in compenso si è rifatta soltanto una manciata di ore dopo: sul tappeto rosso della Carnegie Hall di New York, in occasione del cinquantesimo anniversario del leggendario Concert Of The Century, la star di Dawson’s Creek ha rubato la scena ad ogni altro presente dimostrando ancora una volta perché sia considerata una indiscussa icona di stile. Il look scelto per la serata era uno splendido omaggio ai ruggenti anni Venti, una rivisitazione in chiave flapper, dunque, del classico tubino nero ad abbracciare un’estetica glamour che fonde nostalgia e modernità. Analizziamolo insieme nel dettaglio.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Katie Holmes, lussuosa in total black con frange asimmetriche Notizie correlate Leggi anche: Katie Holmes ci sta facendo capire che sogna un ritorno di fiamma con Joshua Jackson? Katie Holmes: il 'mi piace' ai commenti sulla relazione con Joshua Jackson fanno sognare i fanLa star di Dawson's Creek sembra nostalgica della relazione col collega Joshua Jackson tanto da mettere 'mi piace' ai commenti dei fan che sognano un...