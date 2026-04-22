Joshua Jackson è stato il primo amore di Katie Holmes. I due avevano già cominciato a frequentarsi nel 1997, prima dell'inizio delle riprese di Dawson's Creek, come ha raccontato la stessa attrice negli Anni ‘90, in un’intervista a Rolling Stone: «Dirò solo che l'anno scorso ho incontrato qualcuno, mi sono innamorata, ho avuto il mio primo amore, ed è stato qualcosa di incredibile e indescrivibile». La loro relazione si chiuse poi nel 1999, ma Katie e Joshua sono rimasti in buoni rapporti, diventando poi ottimi amici. Di recente, i due hanno sfilato insieme sul red carpet del documentario Brunello: The Gracious Visionary, dove i fotografi li hanno immortalati a braccetto mentre si scambiavano sorrisi e sguardi complici.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Katie Holmes ci sta facendo capire che sogna un ritorno di fiamma con Joshua Jackson?

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