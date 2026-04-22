Recentemente, l'attrice nota per il suo ruolo in una serie televisiva ha attirato l'attenzione dei media dopo aver apprezzato alcuni commenti sui social network riguardanti una sua precedente relazione con un collega attore. La donna ha cliccato su un 'mi piace' lasciando intendere un interesse verso le parole dei fan, che sperano in un possibile ritorno di coppia. La scena ha suscitato discussioni tra gli appassionati di gossip e seguaci della star.

La star di Dawson's Creek sembra nostalgica della relazione col collega Joshua Jackson tanto da mettere 'mi piace' ai commenti dei fan che sognano un ritorno di fiamma. I fan della coppia Pacey-Joey tornano a sognare. Lo scorso luglio la star di Dawson's Creek, Katie Holmes, ha annunciato l'arrivo di un nuovo progetto che la vedrà riunita al collega Joshua Jackson. Si tratta di tre film, scritti da Holmes e incentrati sulla 'ricerca dell'amore'. Proprio questo mese, i due attori uniti sul set e, per un breve periodo, anche nella vita, hanno sfilato a braccetto sul red carpet prima della proiezione del documentario su Brunello Cucinelli al Lincoln Center di New York.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Katie Holmes: il 'mi piace' ai commenti sulla relazione con Joshua Jackson fanno sognare i fan

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