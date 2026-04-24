Il 23 aprile il principe Louis ha festeggiato il suo ottavo compleanno. Per celebrare il momento, i genitori, Kate Middleton e il principe William, hanno pubblicato un video inedito che mostra la personalità vivace del bambino. Dopo il tradizionale ritratto ufficiale, il filmato cattura l’energia e la spontaneità del piccolo, offrendo uno sguardo diretto sulla sua giornata.

I l principe Louis ha compiuto 8 anni il 23 aprile e, per l’occasione, i genitori Kate Middleton e il principe William hanno condiviso un video inedito che racconta tutta la sua vivace personalità. Il più piccolo di casa Windsor festeggia con energia e spontaneità, mostrando un carattere creativo ed esuberante. Il filmato, pubblicato ieri e girato durante le vacanze pasquali, mostra un Louis più spontaneo che mai. C’è chi nota una forte somiglianza con il nonno Michael Middleton, quasi tutti rivedono il viso del principe William alla sua età. A corredo del post, il messaggio affettuoso dei genitori: « Buon compleanno! Che traguardo: 8 anni è fantastico ».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo il tradizionale ritratto ufficiale, Kate Middleton e il principe William hanno condiviso un video che cattura perfettamente l’energia contagiosa del piccolo Louis

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