Kate Middleton sapeva di Harry e non ha fatto niente per fermarlo
Kate Middleton era a conoscenza delle tensioni tra Harry e gli altri membri della Famiglia Reale, ma non ha preso misure per intervenire. La duchessa, presente durante un evento ufficiale, ha assistito alla discussione tra i due senza cercare di calmare gli animi, lasciando che la situazione degenerasse.
ed evitare il dramma della rottura con la Famiglia Reale. Dunque, la Principessa del Galles ha lasciato che le cose andassero come dovevano andare, nonostante la sofferenza che si sarebbe generata. Questo è quanto sostiene Russell Myers nel suo nuovo libro-bomba, William & Catherine: The Intimate Inside Story. Kate Middleton, la verità su Harry. Anche quando Harry tace, c’è qualcuno che parla al suo posto per mettere in difficoltà la Famiglia Reale. Pensare che il Duca del Sussex ha bloccato sua moglie Meghan Markle che vuole pubblicare un libro di memorie sul Palazzo nel tentativo di riconciliarsi con suo padre, Re Carlo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Principe William non ha contatti con il fratello, Kate Middleton: “La vita è troppo breve per stare dietro a Harry”
Secondo fonti vicine a Kate Middleton, il rapporto tra il principe William e il fratello Harry si è deteriorato notevolmente, portando il duca di Cambridge a dichiarare che “la vita è troppo breve per stare dietro a Harry”.
Kate Middleton, “fuga” in Scozia: la strategia per evitare il ritorno di Harry
Kate Middleton si è recata in Scozia in un momento di particolare attenzione mediatica, legato alla possibile visita di Harry nel Regno Unito.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: William e Kate Middleton rompono il silenzio sullo scandalo Epstein: Siamo profondamente preoccupati, i nostri pensieri sono per le vittime; Radley riduce la borsa di lusso ispirata a Kate Middleton di £ 119 in una vendita a doppio sconto; Caso Epstein, Re Carlo pronto a collaborare con polizia su Andrea: preoccupato per accuse; Epstein, re Carlo e la regina Elisabetta prestarono 14 milioni di euro al principe Andrea per risarcire Virginia Giuffre. Ma non li ha...
Kate Middleton e l’aiuto segreto della sorella Pippa nei momenti più difficiliLa sorella della principessa del Galles è stata molto più che un sostegno emotivo durante la sua malattia. Un nuovo libro rivela che Pippa Middleton è stata incaricata di aiutare Kate a redigere lo st ... vanityfair.it
Kate Middleton, un anno dopo: la verità del tumore raccontata ai figliDal 2024 a oggi, la vita di Kate Middleton è mutata radicalmente: ecco come ha vissuto la fase più complessa di tutte ... dilei.it
Kate Middleton sorprende con un look preppy, un'inaspettata evoluzione del suo stile classico. Mocassini e una camicia azzurra sono protagonisti di un outfit casual, ma sempre impeccabile. Un cambio di stile che non passa inosservato, ma che si conferma s - facebook.com facebook
Kate Middleton e Letizia di Spagna sono d’accordo: il "power look" della stagione è azzurro x.com