Kate Middleton era a conoscenza delle tensioni tra Harry e gli altri membri della Famiglia Reale, ma non ha preso misure per intervenire. La duchessa, presente durante un evento ufficiale, ha assistito alla discussione tra i due senza cercare di calmare gli animi, lasciando che la situazione degenerasse.

ed evitare il dramma della rottura con la Famiglia Reale. Dunque, la Principessa del Galles ha lasciato che le cose andassero come dovevano andare, nonostante la sofferenza che si sarebbe generata. Questo è quanto sostiene Russell Myers nel suo nuovo libro-bomba, William & Catherine: The Intimate Inside Story. Kate Middleton, la verità su Harry. Anche quando Harry tace, c'è qualcuno che parla al suo posto per mettere in difficoltà la Famiglia Reale. Pensare che il Duca del Sussex ha bloccato sua moglie Meghan Markle che vuole pubblicare un libro di memorie sul Palazzo nel tentativo di riconciliarsi con suo padre, Re Carlo.

© Dilei.it - Kate Middleton sapeva di Harry e non ha fatto niente per fermarlo

Secondo fonti vicine a Kate Middleton, il rapporto tra il principe William e il fratello Harry si è deteriorato notevolmente, portando il duca di Cambridge a dichiarare che “la vita è troppo breve per stare dietro a Harry”.

Kate Middleton si è recata in Scozia in un momento di particolare attenzione mediatica, legato alla possibile visita di Harry nel Regno Unito.

