Domotek vs Reggio Emilia | la sfida storica per la Coppa Italia

Reggio Calabria si appresta a vivere una notte importante per la sua pallavolo, con la Domotek Volley pronta a sfidare Reggio Emilia nella partita valida per la Coppa Italia. La squadra locale punta a ottenere un risultato che potrebbe segnare un momento significativo nella storia della società. La partita si gioca in un clima di grande attesa e speranza tra tifosi e appassionati.

Reggio Calabria si prepara a vivere una notte storica per la sua pallavolo, con la Domotek Volley protagonista di un’impresa che promette di rimanere impressa nella memoria cittadina. Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia e il consigliere allo sport Giovanni Latella hanno già lanciato le congratulazioni anticipate per una vittoria della Coppa Italia di Serie A3 che viene definita come un risultato senza precedenti per la città. L’atmosfera è carica di aspettative mentre la squadra guidata da mister Polimeni affronta la sfida decisiva contro la Conad Volley Tricolore di Reggio Emilia. Si parla di un ribaltamento in una finale descritta come difficilissima, dove la reazione degli atleti nel momento più critico sarà determinante per l’esito della gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Eroici! Reggio Calabria fa la storia: la Domotek rimonta Reggio Emilia al tie-break e vince la Coppa Italia!La Domotek Volley entra nella storia della pallavolo italiana! Impresa incredibile degli amaranto che vincono la Coppa Italia di Serie A3, primo trofeo del giovanissimo gruppo reggino, nato appena 3 a ... strettoweb.com

La Domotek vince la Coppa Italia Del Monte, un trionfo: Reggio Calabria sul tetto d'ItaliaIl muro da urlo di Simone Rigirozzo vuol dire match point. Reggio Calabria sfrutta bene l’ultima palla, induce in errore Reggio Emilia e vince. Il commento del palleggiatore Saitta e la dedica ai tifo ... reggiotoday.it

