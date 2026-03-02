Pompadour intervento chirurgico al ginocchio sinistro

Il difensore Valenza José Copete è stato sottoposto a un intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro, come comunicato ufficialmente dal club. L’operazione si è svolta questo lunedì e, secondo le informazioni fornite, la vicenda riguarda esclusivamente il suo stato di salute senza ulteriori dettagli sui tempi di recupero. La notizia è stata resa nota tramite il comunicato ufficiale del team.

2026-03-02 13:50:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Il centrale Valenza José Copete È stato operato questo lunedì menisco del ginocchio sinistrocome riportato dal club in a parte medica. Il centro del Valencia torna in campo è stato ferito al termine della partita contro Villarrealma solo dopo gli accertamenti effettuati la società ha potuto confermare che il disagio avvertito dal giocatore era dovuto ad una rottura del menisco avvenuta durante un'azione durante la partita. In effetti, Copete potrebbe finire la partita ed è stato lui il calciatore scelto per presentarsi in televisione con diritto al campo de La Cerámica dopo il fischio finale.