Juventus punta a attivare la clausola rescissoria nel contratto di Stiller dello Stoccarda

La Juventus sta valutando di esercitare la clausola rescissoria presente nel contratto di Angelo Stiller, giocatore dello Stoccarda. La società bianconera ha deciso di muoversi in questa direzione, anche se al momento non sono stati annunci ufficiali. La trattativa potrebbe portare a un possibile trasferimento del centrocampista tedesco nel prossimo mercato estivo.

"> Angelo Stiller nel mirino della Juventus. STUTTGART, GERMANY – APRILE 23: Angelo Stiller del VfB Stuttgart controlla il pallone durante la semifinale di Coppa di Germania tra VfB Stuttgart e Sport-Club Freiburg al MHPArena il 23 aprile 2026. (Foto di Alex GrimmGetty Images) Secondo rapporti provenienti dall’Italia, la Juventus è ottimista riguardo alla possibilità di acquisire il centrocampista tedesco Angelo Stiller. I Bianconeri intendono sfruttare una complessa clausola di rilascio presente nel contratto del giocatore con il VfB Stuttgart. La Juventus mira a rafforzarsi nel mercato estivo al fine di competere per il titolo di Serie A nella prossima stagione, e il centrocampo, attualmente carente di profondità, è una priorità per il club.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Juventus punta a attivare la clausola rescissoria nel contratto di Stiller dello Stoccarda. Notizie correlate Leggi anche: Ozbek (presidente Galatasaray): “Non c’è alcuna clausola rescissoria nel contratto di Osimhen. Giocherà qui per molti anni” Per sempre McTominay: contratto fino al 2030, 5 milioni netti e clausola rescissoria (Gazzetta)I procuratori potrebbero incontrare il Napoli nella prossima sosta per le nazionali. Contenuti utili per approfondire Juventus, si cerca una punta: la dirigenza pensa a MalenLa Juventus si prepara a vivere un’estate caldissima sul fronte offensivo. La dirigenza bianconera è alla ricerca di un attaccante in grado di compiere il definitivo salto di qualità e di garantire ... it.blastingnews.com Juventus, Vlahovic punta la gara contro la Roma e in futuro vorrebbe restare a TorinoIl futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi centrali in casa Juventus. L’attaccante serbo, come rivelato da Tuttosport, lavora per tornare a disposizione già contro la Roma il 1º marzo, con ... it.blastingnews.com