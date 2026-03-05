Ozbek presidente Galatasaray | Non c’è alcuna clausola rescissoria nel contratto di Osimhen Giocherà qui per molti anni

Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, ha dichiarato che non esiste alcuna clausola rescissoria nel contratto di Osimhen e che il giocatore resterà nel club per molti anni. La notizia è stata riportata dal giornale turco Fanatik, che ha raccolto le dichiarazioni ufficiali del presidente sulla permanenza dell’attaccante. Ozbek ha sottolineato che Osimhen continuerà a vestire la maglia del Galatasaray a lungo.

Lo riporta Fanatik, giornale sportivo turco. Il presidente: "Forse all'epoca il costo sembrava alto, ma oggi la percezione è cambiata. Il valore del giocatore è molto superiore" Db Torino 25022026 - Champions League Juventus-Galatasaray foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: gol Victor Osimhen Osimhen non si muove dal Galatasaray: parola di Dursun Ozbek, presidente del club turco. Ecco le sue parole, come riprese da Fanatik (noto giornale sportivo turco) "Tra gli attaccanti che sono arrivati al Galatasaray, il giocatore che mi entusiasma di più dopo Metin Oktay è Osimhen. È straordinario! Lo seguiamo ovunque con interesse e ammirazione. Gioca a ritmo elevato, come se fosse sempre in partita, anche durante gli allenamenti, non solo nelle gare ufficiali.