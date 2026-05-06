Juventus pista a sorpresa per Zhegrova | ESCLUSIVO

Un attaccante esterno kosovaro, dopo aver disputato 24 partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League senza segnare né assistere, potrebbe lasciare la squadra torinese. La sua prima stagione in Serie A non ha portato i risultati sperati, e ora si parla di un possibile addio già in questa fase. Tra le varie ipotesi, spunta anche una candidatura inattesa per la sua sostituzione.

L’attaccante esterno kosovaro ha deluso alla sua prima stagione in Serie A e potrebbe già lasciare Torino Zero gol e zero assist in 24 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League. A tre partite dal termine della Serie A, si può già fare un bilancio della prima stagione alla Juventus di Edon Zhegrova. E di certo non è positivo. Arrivato in estate dal Lille per 15,5 milioni di euro più 3 di bonus, il 27enne esterno offensivo kosovaro potrebbe già fare le valigie in estate. Edon Zhegrova (foto Ansa) – Calciomercato.it Ad oggi non sono ancora arrivate offerte ai bianconeri per Zhegrova, ma si registra qualche interessamento all’estero.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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