Edon Zhegrova continua a insistere nel tentativo di ottenere più opportunità con la Juventus e l’allenatore Luciano Spalletti. Il giocatore ha espresso chiaramente la sua volontà di tornare a essere protagonista in squadra, mantenendo alta la determinazione e l’impegno nelle sessioni di allenamento. La situazione resta in evoluzione mentre Zhegrova cerca di dimostrare il suo valore.

Edon Zhegrova sta lanciando un messaggio chiaro e inequivocabile alla Juventus e a Luciano Spalletti: vuole riconquistare spazio e fiducia sul campo. Il 26enne esterno kosovaro, arrivato dal Lille nell’estate 2025 per circa 14-20 milioni di euro (più bonus), ha sorpreso tutti presentandosi spontaneamente al centro sportivo della Continassa in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Zhegrova non molla

